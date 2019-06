Warszawa. Pożar wieżowca w centrum. Ogień 100 metrów nad ziemią

Pożar na budowie wieżowca The Warsaw Hub w rejonie ronda Daszyńskiego w Warszawie. Płonęło kilka kondygnacji na wysokości 100 metrów. Ulice i skrzyżowanie wokół biurowca trzeba było zamknąć dla ruchu.

Prawdopodobnie doszło do zapalenia się drewnianych elementów, które były wykorzystywane do budowy. Pożar objął przede wszystkim ogromną drewnianą osłonę od wiatru i deszczu. Policja apelowała, by nie zbliżać się do wieżowca. Spadały bowiem palące się fragmenty konstrukcji.