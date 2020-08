Warszawa. Prace drogowców i utrudnienia w ruchu

Dzielnica Wawer buduje rondo u zbiegu ulic Bronowskiej, Wodniaków i Masłowieckiej. W nocy z 5 na 6 sierpnia (ok. godz. 24.00) rozpocznie się kolejny etap robót. Wyłączona z ruchu zostanie ul. Bronowska na wysokości przebudowywanego skrzyżowania. Objazd będzie prowadził ulicami Wał Miedzeszyński – Kadetów – Trakt Lubelski. Autobusy linii 119, 147 oraz N72 będą kursowały objazdem ul. Kadetów. Utrudnienia potrwają do końca wakacji.

Urząd Dzielnicy Ochota przebudowuje ul. Włodarzewską. Wykonawca tych prac będzie w weekend układał nową nawierzchnię jezdni. W pierwszym etapie prac, w sobotę, 8 sierpnia, od godz. 6.00 do 17.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Włodarzewska na odcinku od skrzyżowania z ulicami Usypiskową i Altową do budynku nr 67. Następnie, w niedzielę, 9 sierpnia, od godz. 8.00 do 15.00 zamknięty będzie odcinek od budynku Włodarzewska 67 do Al. Jerozolimskich. W tym czasie na odcinku od ul. Usypiskowej do budynku Włodarzewska 67 zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Objazdy będą prowadziły ulicami: Śmigłowcowa – Drawska – Dickensa lub Łopuszańską. Kursowanie autobusów linii 208 będzie zawieszone. W obydwu etapach niemożliwy będzie dojazd do posesji.