Warszawa. Prace drogowe w Wilanowie i w Śródmieściu. Weekendowe utrudnienia

W piątek około godz. 22.00 stołeczni drogowcy pojawią się w Wilanowie. Do poniedziałku 5 października do godz. 4.00 należy spodziewać się utrudnień w postaci zwężonej do jednego pasa w każdym kierunku ulicy Przyczółkowa przy skrzyżowaniu z ulicą Vogla. Zamknięte będą także wloty w ulicy Vogla i Branickiego.