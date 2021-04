Warszawa. Prace na "obwodnicy" Gocławia. Wymiana nawierzchni

- "Obwodnicę" Gocławia tworzy ciąg dwujezdniowych ulic Meissnera – Abrahama – Umińskiego. Ponieważ prawe pasy ruchu służyły do postoju samochodów, a niektórzy kierowcy zatrzymywali się tuż przed przejściami dla pieszych, postanowiliśmy wprowadzić zmiany, aby poprawić bezpieczeństwo. Utrzymamy parkowanie, ale w uporządkowanej formie . Dodatkowo – w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego – wyznaczymy na obu jezdniach jednokierunkowe pasy rowerowe – czytamy w komunikacie stołecznego ratusza.

Pierwsze prace na ulicach Meissnera i Umińskiego ruszyły jesienią zeszłego roku . Wiązały się z rozbiórką zbędnego asfaltu przy wlotach dróg osiedlowych i przekształceniem prawych pasów obu jezdni w takie, które będą służyły tylko do postoju. Obecnie powierzchnie wyłączone z ruchu są już utworzone, a przy większości zebr położono nowy chodnik.

Warszawa. Zmiany organizacji ruchu

Od piątku, 16 kwietnia, od godz. 19.00 do poniedziałku, 19 kwietnia, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie północno-wschodnia jezdnia ul. Meissnera (kierunek od ul. Fieldorfa "Nila" w stronę ul. Bora-Komorowskiego). To właśnie ona jako pierwsza zyska nowy asfalt.