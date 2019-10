WawaLove Poczta WP Pilot Program TV Menu Ludzie Warszawy

Wideo Najnowsze Ludzie Warszawy Reprywatyzacja Samorząd Dzieje Się Na Mieście Transport Architektura Interwencje Sport Kuchnia Warszawska Wideo Najnowsze warszawa oprac. Katarzyna Romik 2 godziny temu Warszawa. Pracowity weekend drogowców w stolicy. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia dla kierowców Ostatni weekend października będzie bardzo pracowity dla drogowców w Warszawie. Dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskie oznacza to spore utrudnienia i zamknięte ulice w mieście. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Warszawa. W weekend drogowcy zapowiadają dużo prac i remontów w stolicy (East News, Fot: Wojciech Strozyk/REPORTER) Od piątku do poniedziałku, 25-28 października, warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich będą wymieniać nawierzchnię jezdni ul. Tamka. Pierwsze utrudnienia pojawią się już w piątek, 25 października. Od godz. 22.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek tej drogi od ul. M. Kopernika do Dobrej. Autobusy pojadą zmienionymi trasami: 102 od skrzyżowania Nowy Świat / Świętokrzyska: Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Józefa Poniatowskiego i dalej swoją trasą; Rzecznik prezydenta: nie będzie państwowego marszu 11 listopada z udziałem Andrzeja Dudy 105 w kierunku Browarna, od skrzyżowania Nowy Świat / Świętokrzyska: Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra i dalej swoją trasą; w kierunku Os. Górczewska, od skrzyżowania Dobra/ Tamka: Dobra – Solec – Ludna – Książęca – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście i dalej swoją trasą; 162 w kierunku pl. Hallera, od skrzyżowania Rozbrat/ Książęca/ L. Kruczkowskiego / Ludna: Ludna – Solec – Dobra – Tamka i dalej swoją trasą; w kierunku EC Siekierki od skrzyżowania Dobra/ Zajęcza: Dobra – Solec – Ludna – Rozbrat i dalej swoją trasą. Zmiany obejmą także linie komunikacji nocnej: N14, N64 od skrzyżowania Nowy Świat / Świętokrzyska: Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie i dalej swoją trasą; N16, N66 w kierunku Dw. Centralny, od mostu Śląsko-Dąbrowskiego: al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska i dalej swoją trasą. Duże zmiany czekają mieszkańców Warszawy na ulicy Głębockiej.

Na ul. Głębocką wraca ruch dwukierunkowy. W weekend wykonawca przebudowy ulicy ułoży ostatnie warstwy nawierzchni na odcinku od ul. Podłużnej do Siecznej. Prace potrwają od piątku, 25 października, od ok. godz. 23.30 do niedzieli, 27 października, wieczorem. W tym czasie nieprzejezdne będzie skrzyżowanie z ul. Tajemną. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Skarbka z Gór i L. Berensona. Autobusy linii 120, 240 i 256, tylko w kierunkach: Dw. Wschodniego, Żerania-FSO i Zacisza-Wilno pojadą objazdem ulicami: L. Berensona – Skarbka z Gór – Magiczna. Podobnie kursować będą autobusy linii nocnej N11. Od piątku nie będą jeździły autobusy linii Z20. W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 27 na 28 października, planowane jest udostępnienie do ruchu nowej jezdni ul. Głębockiej na odcinku od ul. Siecznej do Podłużnej. Oznacza to, że od poniedziałku możliwy będzie przejazd ul. Głębocką w obydwu kierunkach, bez ograniczeń spowodowanych pracami przy przebudowie drogi. Na ulicę wrócą też autobusy komunikacji miejskiej. Pojadą w obu kierunkach trasami: 120: w kierunku OLESIN: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – św. Wincentego – Głębocka – L. Berensona – Kąty Grodziskie – … – OLESIN. 256: PKP ZACISZE-WILNO – … – św. Wincentego – Głębocka – Lewandów – Oknicka – … – ZAUŁEK-SZKOŁA. 412: DW. WILEŃSKI – … – Toruńska – Głębocka – Lewandów – Oknicka – … – GRODZISK. Na swoją stałą trasę wrócą autobusy linii E-9, które będą teraz mogły zatrzymać się na wszystkich przystankach na białołęckim odcinku swojej trasy: Szczyt poranny: OS. DERBY – Skarbka z Gór – L. Berensona – Głębocka – Toruńska – … – METRO MARYMONT. Szczyt popołudniowy: METRO MARYMONT – … – Toruńska – Głębocka – L. Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY. Prace będą prowadzone także w dzielnicy Włochy. Na ulicach Instalatorów i Równoległej trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. Od soboty, 26 października zamknięty dla ruchu będzie fragment ul. Równoległej w rejonie skrzyżowania z ul. Szybką. Autobusy linii 228 i 328 będą miały skróconą trasę do przystanku Instalatorów. Te zmiany będą najbardziej uciążliwe, ponieważ prace potrwają do 6 listopada.