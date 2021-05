Warszawa. Pracownik sklepu kradł towar z paczek. Zamawiał markowe ubrania

- Policjanci zabezpieczyli ok. 4 tys. zł na poczet przyszłych kar. Podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem do przesyłek. Teraz będzie musiał wytłumaczyć się przed sądem, który może go skazać nawet na 10 lat więzienia - podsumował oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podkom. Robert Koniuszy.