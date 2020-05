Warszawa. Praga. Obywatele zieleni. Zaadoptuj donicę

Roślinne brygady

Idea jest prosta: trzeba znaleźć opuszczony gazon, zdobyć sadzonki lub nasiona i wziąć się do pracy. To nie wszystko - potem trzeba dbać o zielonych podopiecznych, zapewnić im odpowiednie warunki i wodę.

Pomysłodawcy akcji zachęcają także uczestników do „hasztagowania” swoich działań i umieszczania w donicach tabliczek nawiązujących treścią do całego przedsięwzięcia. Chodzi o to, by więcej osób dowiedziało się o projekcie i dołączyło.