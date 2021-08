Warszawa. Praga znów piękniejsza. Kolejna zabytkowa kamienica wyremontowana

To będzie ciekawe miejsce. Warto będzie zajrzeć na Pragę, na rów ulicy Środkowej i Stalowej, by zobaczyć drobne finezyjne szczegóły, które mogły się dawniej znajdować w praskich czynszówkach. Na przykład stalowe kółka na podwórkach, służące do wiązania koni. W remontowanej właśnie kamienicy oryginalne elementy wracają na swoje miejsce.