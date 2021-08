Warszawa. Prawa młodości. Ratusz rozpoczyna konsultacje w sprawie polityki młodzieżowej

Jak działać na rzecz młodego pokolenia warszawiaków i warszawianek, by ich życie w stolicy było naprawdę dobre - o to urzędnicy chcą zapytać wszystkie generacje mieszkańców. Miasto chce doprecyzować wytyczne, jakimi będzie się kierować w ramach strategii rozwoju, zakładającej przemiany stolicy do 2030 roku.