Warszawa. Prawie tona tytoniu na nielegalne papierosy przejęta przez policję

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 42-latka, w którego domu znaleziono niemal tonę krajanki tytoniowej, przeznaczonej do produkcji papierosów bez akcyzy. Mężczyźnie zarzuca się również zaopatrywanie bazarowych handlarzy w krajankę tytoniową. Zatrzymanemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja w Warszawie. Duże straty dla skarbu państwa

Policjanci odkryli w wynajmowanym przez zatrzymanego domu na terenie powiatu wołomińskiego, 940 kilogramów krajanki tytoniowej, pakowanej do mniejszych ok. 15 kilogramowych worków, 230 tysięcy sztuk papierosów, 6300 opakowań z nielegalnie nadrukowanymi znakami towarowymi znanych koncernów tytoniowych oraz 12 litrów alkoholu bez wymaganej akcyzy. Ponadto został zabezpieczony sprzęt do produkcji papierosów w postaci maszyn do nabijania tytoniu i foliowania opakowań.