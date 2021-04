"Teren ten, będący jedyną już enklawą zieleni w naszej okolicy, ma zostać sprzedany i zabudowany osiedlem mieszkaniowym, co pozbawi nas możliwości korzystania z jedynego w okolicy parku. To teren niezwykle cenny przyrodniczo, posiada liczne starodrzewy, w których żyją coraz rzadziej spotykane gatunki ptaków, m.in. dzięcioł białoszyi" - zwracają uwagę autorzy apelu, mieszkańcy Wyględowa, części Mokotowa.

"Nasza część Warszawy dynamicznie się rozwija, tereny wokół zajezdni autobusowej przy ul. Woronicza zabudowywane są kolejnymi osiedlami, przybywają nowi mieszkańcy. Park przy Instytucie to jedyne miejsce, które mogłoby stać się ogólnodostępnym terenem zielonym z miejscem do rekreacji. Wszyscy wiemy, jak ważną rolę odgrywa zieleń w mieście. Pan Prezydent jako Ambasador Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu z pewnością również doskonale zdaje sobie z tego sprawę" - tłumaczą prezydentowi autorzy petycji.

Warszawa. Prezydencie, ocal park na Wyględowie. Mieszkańcy nie chcą tam osiedla

Proszą też wszystkich mieszkańców Mokotowa o pomoc w ocaleniu tego skupiska starodrzewu, będącego ewenementem w okolicy. Zbierają podpisy nie tylko pod petycją do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ale także do Ministra Zdrowia, który nadzoruje ten szpital. Petycje można podpisać w punktach stacjonarnych na Wyględowie albo znaleźć w sieci, wydrukować i zebrać podpisy wśród sąsiadów, a potem dostarczyć do początku maja do Stowarzyszenia Wyględów.