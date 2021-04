Warszawa. Próbowali ukraść toyotę. W akcji grupa "Skorpion"

Warszawa. "Zaglądali do różnych pojazdów"

- W nocy, na jednej z ulic Białołęki kryminalni podjęli obserwację citroena, którym poruszali się podejrzani. Mężczyźni podjeżdżali na parkingi, zaglądali do różnych samochodów, po czym odjeżdżali – poinformowała mł. asp. Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

W pewnym momencie podejrzani wyszli ze swojego auta i zaczęli szarpać za klamki stojącego obok pojazdu marki toyota. Mężczyznom po chwili udało się dostać do środka samochodu.

Po chwili mieli już dostęp do wnętrza pojazdu. Sprawcy "otworzyli maskę i zaczęli podłączać jakieś urządzenia".

Z relacji służb wynika, że w pewnym momencie jeden z mężczyzn, który prowadził obserwację otoczenia, krzyknął do kolegów, że ktoś idzie, po czym cała trójka podjęła ucieczkę. Policjanci rozpoczęli pościg za sprawcami włamania. Najpierw zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn. Okazało się, że są to dobrze już znani służbom bracia.

- Podczas ucieczki jeden z nich wyrzucił z ręki jakiś przedmiot, jak się później okazało było to urządzenie służące do otwierania i uruchamiania pojazdów – dodała policjantka.

Mundurowi ustalili pokrzywdzonego i poinformowali go o kradzieży. Pojazd wrócił do właściciela. 38 i 42-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie.