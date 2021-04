Warszawa. Produkował w domu amfetaminę. Na rynek miało trafić 15 kg narkotyków

Stołeczni policjanci z dzielnicy Wola z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu wraz z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego doprowadzili do zatrzymania 38-letniego mieszkańca Warszawy podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków i ich produkcję.

- 38-latek posiadał przy sobie torebkę plastikową z zamknięciem strunowym z zawartością białej, częściowo zbrylonej substancji. Okazało się, że jest to amfetamina - poinformowała kom. Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. Domowa produkcja amfetaminy

Podczas przeszukania w mieszkaniu 38-latka na balkonie służby znalazły sprzęt służący do produkcji amfetaminy.

- Policjanci znaleźli też prawie 7 litrów roztworu przygotowanego do ostatnich procesów chemicznych, w których wytrącana jest amfetamina. Z takiej ilości mocno skoncentrowanego narkotyku można byłoby uzyskać 20 kg amfetaminy gotowej do sprzedaży i zażywania - dodała policjantka.

Ponadto funkcjonariusze znaleźli w lokalu folię z zawartością suszu roślinnego. W sprawie zabezpieczono środki pieniężne oraz mienie o łącznej wartości ok. 30 tysięcy złotych.

- Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań do laboratorium kryminalistycznego. Okazało się, że było to niemalże 2 kg marihuany i prawie 13 kg amfetaminy – wskazała kom. Sulowska.