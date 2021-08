Warszawa. Profesjonalny rodzinny duet. Kradli hurtem odzież w galerii handlowej

Jak poinformował podkomisarz Robert Koniuszy ze stołecznej policji, mokotowscy wywiadowcy zatrzymali 54-letnią kobietę oraz jej 36-letniego syna. Są podejrzani o kradzież markowej odzieży, wartej ponad 4000 zł. - Matka wyposażona w magnes do zdejmowania klipsów oraz torbę wyłożoną aluminiową folią zagłuszającą sygnały bramek antykradzieżowych, wynosiła bluzy, bluzki, t-shirty, spodnie oraz buty i przekazywała synowi, który zabierał je do auta w garażu, po czym przekazywał torbę matce, a ta ponownie ją napełniała. Kobieta przyznała się do przestępstwa. Natomiast jej syn twierdził, że nie wiedział, iż ubrania były kradzione. Myślał, że matka je kupowała legalnie - relacjonuje podkomisarz Koniuszy.