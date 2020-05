Warszawa. Prognoza pogody. W weekend może zagrzmieć

W Warszawie w sobotę będzie zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą 19 st. C. Nie powinno padać. W nocy z soboty na niedzielę będzie zachmurzenie duże, może spaść słaby deszcz. Temperatura spadnie do 10 st. C. W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże i możliwe burze z deszczem. Termometry pokażą 17 kresek.