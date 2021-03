Warszawa. Projekt Zielonej Marszałkowskiej. Ogłoszono przetarg

- Nowe Centrum Warszawy to program, którego celem jest przekształcenie ścisłego śródmieścia Warszawy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. Pierwsze efekty tych prac już widać. Przebudowę przeszła al. Jana Pawła II, gdzie pojawiły się nowe, równe chodniki, droga dla rowerów i szpalery drzew. Piesi zyskali też naziemne przejścia dla pieszych na rondzie Czterdziestolatka. Rozpoczęła się przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów u zbiegu Chmielnej, Kruczej i Zgody. Teraz czas na Marszałkowską – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawa. Przetarg na projekt wykonawczy zmian

Jak przekazał stołeczny ratusz w komunikacie, Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na projekt wykonawczy zmian. Obejmuje on dwa odcinki: od pl. Konstytucji do ul. Nowogrodzkiej i od ul. Królewskiej do placu Bankowego. Oba zostaną zaprojektowane w oparciu o koncepcję "Zielonej Marszałkowskiej" przygotowaną przez Zarząd Zieleni i skonsultowaną z mieszkańcami.