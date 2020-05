Warszawa. Prokuratura postawiła zarzuty menadżerce IKEA

Warszawa. Biblia narzędziem walki homoseksualizmem

"Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich" oraz ""Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich". Tymi cytatami z Biblii posłużył się Tomasz K., by uzasadnić swój sprzeciw wobec organizowanej w IKEA akcji wsparcia osób homoseksualnych.