Warszawa. Protest antycovidowców. Buntują się przeciw pandemii

Wzywają do "pełnej mobilizacji". Grupa nie ma jednego lidera. Protest rozpoczął się o godz. 10.00 pod siedzibą TVP na placu Powstańców Śląskich. Dołączy do zgromadzonych na placu Zamkowym o 12.00 i o 17.00 znów będzie pod siedzibą TVP. Koniec zgromadzenia zapowiadają na 22.00.

Warszawa. Protestują przeciw tzw. ustawie Bezkarność+

W krążącym po sieci wideo nawołują do stworzenia "Nowej Solidarności", która by powstrzymała PiS. Nie chcą dopuścić między innymi do uchwalenia przez Sejm tzw. ustawy Bezkarność+. Sebastian Nadolski, były policjant (Lach Chwat TV), wzywa do zjednoczenia ponad podziałami i "walki o ojczyznę i nasze dzieci".