Warszawa. Protest antycovidowców. Interweniuje policja

Protest antycovidowców. Interwencja policji

Warszawa. Zapowiedź wydarzenia

Jak piszą organizatorzy na Facebooku, "'Międzynarodowy Marsz o Wolność' to globalny sprzeciw wobec polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii COVID-19, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne, zagrażając zdrowiu i życiu".