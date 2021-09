Warszawa. Protest Greenpeace, zablokowali wejście do ministerstwa

Aktywiści blokują wszystkie wejścia do budynku u zbiegu ulic Kruczej i Wspólnej. Siedzą też na chodniku przed ministerstwem. Protestuje ok. 100 osób. Obok stoi furgonetka z hasłami. Jak zapowiadają, dziś ministerstwo będzie nieczynne. Wejście do ministerstwa zablokowali kontenerami z napisami: "Dość gadania" oraz "Mamy dość".