Warszawa. Protest pracowników sądownictwa. Domagają się waloryzacji płac

- Kuratorzy zawodowi przyjechali z żądaniem docenienia naszego wkładu pracy i uwzględnienia nas w waloryzacji płac, minimum 12 proc. Chcemy również, aby zauważono nasze trudy i starania w okresie pandemii, kiedy nie odstąpiliśmy nawet na chwilę od stanowisk. Nie byliśmy szczepieni, mimo tego trwaliśmy na stanowiskach. Chcemy, żeby poprawiło się korzystanie z samochodów prywatnych, które musimy wykorzystywać od lat w celach służbowych. Chcemy, żeby była zauważona potrzeba pomocy prawnej, psychologicznej dla kuratorów, którzy cały czas konfrontują się z trudnymi sytuacjami. Naczelnym postulatem jest waloryzacja, która nas nie obejmuje, a my mamy naprawdę duże koszty przy dokonywaniu czynności służbowych, czyli wywiadów, dozorów w terenie. Teren pochłania dużą część naszych prywatnych wynagrodzeń. Nie jest to rekompensowane w zasadzie niczym, nie mamy prawa do zwrotów, do rekompensaty za paliwo – mówi Marek Szewczyk, pracujący w Sądzie Rejonowym w Łasku, okręg Sieradz.