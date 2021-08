Warszawa. Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zablokowali wejście do budynku

Uczestnicy manifestacji założyli na głównej bramie metalowy łańcuch, na znak zamknięcia instytucji. Na miejsce zdarzeń przybyła policja. Funkcjonariusze przy użyciu nożyc do metalu przecięli łańcuch. Wezwali aktywistów do opuszczenia terenu, na który wtargnęli i wylegitymowali wszystkich uczestników demonstracji. Z uwagi na opór wzywanych do opuszczenia miejsca protestu aktywistów, mundurowi zaczęli sami wynosić uczestników blokady spod wejścia do Trybunału Konstytucyjnego.