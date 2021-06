Warszawa. Protest ratowników medycznych. To nie postulaty, to stanowcze żądania

Warszawa. Protest ratowników medycznych. To nie postulaty, to żądania

”Szpitalne Oddziały Ratunkowe nie mają wystarczającej obsady lub mają szczątkową, która nie wystarcza na sprawne działanie. Od 1 lipca w niektórych rejonach karetki nie mają żadnej obsady. Coraz więcej medyków ucieka z państwowych placówek, wyjeżdża za granicę lub decyduje się na zmianę branży. Aby spłacić kredyty część jeździ po 400-500h miesięcznie" - napisali organizatorzy protestu. Zaznaczają też, że to, co chcą przekazać resortowi zdrowia to nie są postulaty, tylko twarde żądania. To w zasadzie ultimatum.