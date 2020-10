Warszawa. Protest rolników. Przedstawiciele Agrounii blokują stołeczne ulice

Warszawa. Protest rolników. "Zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy"

"Jeżeli się okaże, że izba wyższa polskiego parlamentu, również podniesie swoją rękę na polskich chłopów, na polskich rolników, to w najbliższym czasie Polska zostanie sparaliżowana. Dotrzemy do każdego posła, dotrzemy do każdego senatora, zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy" – mówił podczas konferencji przed wtorkowym protestem Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.