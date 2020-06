Warszawa przeciwko rasizmowi. Odbył się protest przed ambasadą USA

Ludzie zgromadzeni dzisiaj przed ambasadą Stanów Zjednoczonych skandowali hasła takie jak: "Black Lives Matter" i "I can't breathe". Pojawiło się też mnóstwo banerów nawołujących do zaprzestania przemocy oraz krytykujących zachowania rasistowskie. "Razem przeciwko rasizmowi", "Stop z agresją policji", czy "Czemu Was bardziej szokuje zniszczony pomnik, niż zabity człowiek" to tylko niektóre z haseł, które można było zobaczyć na Alejach Ujazdowskich.