Warszawa przedłużyła program in vitro do 2022 r. Będzie też więcej pieniędzy

Warszawski program refundacji in vitro przedłużony. Radni zdecydowali, że będzie można z niego korzystać do 2022 r. Będzie też więcej pieniędzy dla par, które starają się o dziecko.

Radni Warszawy przyjęli specjalną uchwałę ws. programu in vitro podczas czwartkowej sesji Rady Miasta. Za zagłosowało 36 osób, osiem było przeciwko, a siedem osób wstrzymało się od głosu.

Maksymalna kwota dofinansowania jednej próby zapłodnienia pozaustrojowego wyniesie 6 tys. zł. Każda para może skorzystać z trzech prób. Warunkiem przystąpienia do programu refundacji in vitro trzeba być mieszkańcem Warszawy od co najmniej dwóch lat.