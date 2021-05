Warszawa. Przerzucali obywateli Zakaukazia na Zachód. Rozbito międzynarodową grupę przestępczą

Warszawa. Przerzut co najmniej kilkudziesięciu cudzoziemców

- Zatrzymane osoby to troje obywateli Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, Azerka i Polak. Członkom grupy przestępczej zarzuca się, że w ciągu kilku miesięcy przerzuciła z państw regionu Zakaukazia przez Polskę, a następnie do Europy Zachodniej co najmniej kilkudziesięciu cudzoziemców – powiedziała Dagmara Bielec-Janas, rzeczniczka prasowa Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.