Warszawa. Przetarg rozstrzygnięty. Fotoradary na moście Poniatowskiego już niebawem

Poprawa bezpieczeństwa na ruchliwym moście Poniatowskiego, do którego w przeszłości dochodziło do wielu wypadków drogowych, wyniesie 1 mln 826 tys. zł. Przetarg wygrała firma Lifor z Bytomia.

Warszawa. Fotoradary już wiosną

30 punktów karnych w 30 sekund

"Następnie fotoradary przekażemy do obsługi Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w ramach systemu CANARD. To konieczne, ponieważ po zmianach w przepisach, samorządy od kilku lat nie mogą korzystać z automatycznych urządzeń kontroli prędkości. Tymczasowym rozwiązaniem, jakie miasto obecnie stosuje, by ścigać piratów drogowych na moście Poniatowskiego, jest opłacanie dodatkowych patroli policji" – czytamy dalej w poniedziałkowym komunikacie Zarządu Dróg Miejskich.

Most Poniatowski stanowi często uczęszczaną trasę dla wielu mieszkańców Warszawy, jest popularny nie tylko wśród kierowców, ale także wśród rowerzystów, jak również pieszych. Na moście znajdują się dwa pasy do jazdy, co często zachęca osoby zmotoryzowane do przekraczania dozwolonej prędkości.