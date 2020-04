Warszawa. Przez koronawirusa wzrosną ceny opłat za mieszkanie

- Mam nadzieję, że rząd nas w końcu zauważy. Moja spółdzielnia posiada kilkadziesiąt lokali użytkowych. Większość z nich – od siłowni po fryzjera – jest zamknięta. Ich najemcy wystąpili do spółdzielni o nienaliczanie czynszu i opłat za śmieci - mówi gazecie Dariusz Śmierzyński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ruda w Warszawie.

Warszawa. "To oznacza podwyżki dla lokatorów"

- Nie możemy całkowicie zrezygnować z czynszów. Spadnie nam zysk, a tym samym dopłaty do czynszów za mieszkania, a to oznacza dla lokatorów podwyżki. Poza tym najemcy lokali użytkowych mają szansę uzyskać wsparcie z tarczy antykryzysowej, a my jako spółdzielnia nie możemy na nie liczyć - tłumaczy Dariusz Śmierzyński.