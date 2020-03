Warszawa. Przy szkołach będą wiaty rowerowe

„Wiaty rowerowe przy szkołach” to największy w historii projekt w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego. Zgłosiły się już placówki, które chcą mieć wiaty. Teraz wpłyną oferty od wykonawców.

Projekt został wybrany do realizacji w tym roku z budżetu obywatelskiego. W głosowaniu mieszkańców zdobył ponad 18, 5 tys. głosów. Oznacza to, że wybrało go ponad 20 proc. wszystkich głosujących. Jednocześnie to największy wybrany przez mieszkańców projekt w całej historii budżetu obywatelskiego w Warszawie.