Warszawa przyjazna dla biznesu. Powstał Kampus Innowacji

Stołeczny ratusz poinformował o podpisaniu 8 lipca listu intencyjnego o współpracy służącej rozwojowi miasta z fundacją Venture Café Warsaw. Jest to organizacja non-profit, której celem jest promocja innowacji i przedsiębiorczości oraz łączenie innowatorów, firm czy start-upów, jak również środowisk akademickich i studenckich.

Warszawa na rzecz biznesu

Warszawa zajmuje wysokie miejsce w rankingach miast przyjaznych dla biznesu i rozwijających technologie. W rankingu "fDi European Cities and Regions of the Future 2020/121" Warszawa uplasowała się na drugi miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu i na miejscu szóstym w kategorii miast przyszłości. Polska stolica zajęła także piąte miejsce w rankingu "Connecting Global FinTech".