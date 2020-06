Warszawa. Przywłaszczył jaguara wartego 100 tys. zł

Do policjantów z Woli wpłynęło zgłoszenie dotyczące przywłaszczenia mienia. Chodziło o samochód o wartości 100 tysięcy zł.

Jaguar miał był użytkowany przez mężczyznę w ramach nawiązanych wcześniej ustaleń. 33-latek miał również ponosić koszty rat za pojazd. Okazało się, że raty nie są spłacane, a pojazd nie został zwrócony do firmy.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Namierzyli podejrzanego i zatrzymali go. Samochód został zabezpieczony. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia ruchomego. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.