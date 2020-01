Warszawa przyznała specjalną nagrodę Powstańcom Warszawskim

W czwartek radni Warszawy zdecydowali o tym, że 2020 r. będzie szczególny dla Powstańców. Uchwałę w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy przyjęto jednogłośnie.

Nagroda ma zostać przekazać do 1 sierpnia 2020 r., najpóźniej do końca tego roku. Jednak będą to wyjątkowe, uzasadnione przypadki, jak podkreśla warszawski ratusz.