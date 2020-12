Warszawa. Ptaki potrzebują karmy, koty schronienia. Jak dbać o zwierzęta zimą?

Warszawa. Stołówka dla ptaków

Sikory, kowaliki, dzięcioły, dzwońce, szczygły, wróble, trznadle, mazurki, gołębie, kawki i gawrony najchętniej zjadają łuskane ziarno słonecznika. Kosy i kwiczoły żywią się także owocami z krzewów i jabłkami. Gołębie, wrony, gawrony i kawki można dokarmiać pszenicą lub kaszą (z wyjątkiem prażonej kaszy gryczanej). Ptaki krukowate są też smakoszami orzechów włoskich. Łabędzie i kaczki najchętniej jedzą ziarna zbóż, np. pszenicę i mieloną kukurydzę, a także surowe lub gotowane, drobno pokrojone warzywa. Uwaga - mieszanki te nie powinny być wrzucane do wody, tylko pozostawiane na brzegu zbiornika.

Warszawa. Zostaw uchylone okienko dla kotów

- Prosimy zarządców budynków, administratorów nieruchomości, jak również wszystkich warszawiaków, by umożliwili kotom żyjącym na wolności dostęp do pomieszczeń piwnicznych. Mały gest, uchylone drzwiczki, mogą odmienić los czworonogów. Stwórzmy dla nich bezpieczne, ciepłe i suche schronienia z dostępem do wody i jedzenia, np. w nieużywanym, wydzielonym pomieszczeniu - zaapelowała Justyna Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.