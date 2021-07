Warszawa. Pudu południowa czeka na imię. To może być Mała Mi

Urocza samiczka potrzebuje teraz wsparcia internautów i pomocy przy wybraniu dla niej odpowiedniego imienia. Czy będzie to Mi, Mia, Mili czy Mimi - rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Spośród czterech propozycji wybrać trzeba jedną. Głosować można na facebookowym koncie zoo do czwartku 8 lipca do godziny 10. Zwycięskie imię opiekunowie kopytnych ogłoszą w poniedziałek 12 lipca w mediach społecznościowych.