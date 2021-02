Warszawa. Radni o propozycji zmiany nazwy ronda Dmowskiego na Praw Kobiet

Warszawa. Lewica chce zmiany nazwy

Jedna z inicjatorek zmiany nazwy Agata Diduszko-Zyglewska, która reprezentuje Lewicę, wyjaśniła, że pomysł ten powstał już w 2018 roku. Od tego czasu 14 tys. osób podpisało petycję w sprawie zmiany nazwy ronda. Podpisy trafiły następnie do Biura Kultury urzędu miasta, które przekazało ją do Komisji Nazewnictwa w Radzie Warszawy.

"Mam nadzieję, że to życzenie mieszkanek i mieszkańców zostanie uszanowane, bo to symboliczna zmiana dotycząca największych od czasów 'Solidarności' protestów w Polsce" – skomentowała Diduszko-Zyglewska.

Strajk kobiet. Demonstracje pod Trybunałem Konstytucyjnym

"Tu chodzi o symboliczną zmianę. W samym centrum miasta rondo może mieć imię polityka, który był antysemitą, przeciwnikiem demokracji, założycielem ruchu nacjonalistycznego w Polsce, czyli zrobił dużo złego w Polsce, albo może być symbolem tego, że w Warszawie szanujemy prawa człowieka, prawa kobiet itd." – przekazała radna Lewicy, przyznając przy tym, że wprawdzie "Roman Dmowski jest jednym z ojców założycieli II Rzeczpospolitej", to jest on już "upamiętniony w Warszawie na różne sposoby".

Do sprawy zmiany nazwy ronda odniosła się także przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska z partii PO.

"Należałoby upamiętnić, to co ostatnio wydarzyło się w Warszawie i w całej Polsce" – powiedziała, zaznaczając, że należy poczekać teraz do momentu, aż projekt będzie miał charakter formalny.