Warszawa. Radny apeluje o wsparcie restauracji. "Udostępniając więcej miejsca na ulicy na ogródki"

Warszawa. Radny apeluje o wsparcie dla restauratorów

Premier Mateusz Morawiecki tydzień temu ogłosił kolejny etap odmrażania gospodarki i powrotu do normalności. W związku z tym 18 maja w stolicy otworzyły się pierwsze restauracje i lokale gastronomiczne - oczywiście na nowych zasadach. Przypomnijmy, że będzie obowiązywał limit gości. Na jedną osobę musi przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe.

Klienci mogą usiąść tylko przy stoliku oznaczonym jako „zdezynfekowany” oraz ustawionym co najmniej dwa metry od drugiego stolika. Ponadto dystans między gośćmi musi wynosić co najmniej 1,5 metra. Radny Marek Szolc zapowiedział, że wie, jak miasto może pomóc warszawskiej gastronomii. Apeluje, aby miejsca parkingowe zamienić w ogródki restauracyjne.

- Warszawa podjęła działania, by wesprzeć restauratorów w czasie kryzysu: obniżki opłat za ogródki o połowę, portal do zamawiania jedzenia niepobierający skrajnych prowizji czy obniżko czynszów były potrzebne, by nasze ulubione lokale przetrwały dwumiesięczne wyłączenie. Teraz gdy powoli się otwierają, ale dalej z poważnymi ograniczeniami, możemy zrobić coś więcej - stwierdził radny.