Warszawa. Radny chce zamknięcia Lasu Kabackiego. Ratusz i Lasy Miejskie odpowiadają

Warszawa. "Lasy miejskie nie zostaną zamknięte"

Interpelacja Rojewskiego wpłynęło do Ratusza Ursynowa. Dzielnica zapytanie radnego skierowała do Lasów Miejskich-Warszawa. Dyrektor urzędu Andżelika Gackowska w rozmowie z Wawalove zapewniła, że obszary leśne w Warszawie nie zostaną zamknięte. Problemem natomiast są osoby zbierające się w miejscach takich jak polana w Lesie Kabackim. "Poprosiliśmy straż miejską i policję, żeby pomogli w egzekwowania zakazu wstępu na polany, siłownie plenerowe i place zabaw znajdujące się na terenie lasów" - dodała Gackowska.

Podobne stanowisko zajął stołeczny ratusz. "Nie zamierzamy zamykać Lasu Kabackiego. Stosujemy się do zaleceń rządowych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wskazuje, że mieszkańcy spacerujący po lesie muszą zachować stosowną odległość między sobą oraz mogą spotykać się wyłącznie w grupach dwuosobowych (nie dotyczy to rodzin)" - odpisała dziennikarzom TVN Warszawa Karolina Gałecka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Warszawa. Ryzyko pożarów

Dyrektor lasów Miejskich zaapelowała, by nie parkować na wjazdach do lasu i zachować ostrożność. "Mamy obecnie suchą wiosnę. Jeszcze nie ma świeżej trawy, a zalega dużo suchych, zeszłorocznych liści. Parkowanie na poboczach obszarów leśnych stanowi zagrożenie. Wystarczy rozgrzany tłumik, by zaprószyć ogień" - dodała Andżelika Gackowska.