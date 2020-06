Warszawa. Radny i mieszkańcy chcą więcej zieleni. Urząd Dzielnicy jest bezradny

Skucie asfaltu i zazielenienie części Ursynowa to pomysł radnego tej dzielnicy – Pawła Lenarczyka, który działa w stowarzyszeniu Otwarty Ursynów. Na wniosek okolicznych mieszkańców, zwrócił się on do burmistrza dzielnicy, Roberta Kempy, z pomysłem przebudowy skrzyżowania ulicy Cynamonowej i ulicy Gandhi. Radny zaproponował, aby zamiast zabetonowanej przestrzeni, pojawiła się tam zieleń i więcej roślinności.