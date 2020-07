Warszawa. Radny Ursynowa walczy o lodowisko już w lipcu. Jest interpelacja w tej sprawie

"W nawiązaniu do naszych wcześniejszych wystąpień oraz licznych głosów mieszkańców naszej dzielnicy, zwracamy się z prośbą o zorganizowanie na przełomie obecnego i kolejnego roku, sezonowego (listopad-marzec) lodowiska na miejskiej działce pomiędzy Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury, a przychodnią zdrowia przy ul. Kajakowej. Wzorem może być, corocznie organizowane lodowisko w niedalekiej Lesznowoli, które cieszy się dużą popularnością" – pisze radny Ursynowa, Paweł Lenarczyk .

Warszawa. Ursynów od lat walczy o lodowisko

"Zobacz także: Komary atakują w tym sezonie z opóźnieniem. To efekt deszczowej pogody "

Pierwsze pomysły stworzenia lodowiska pojawiły się jednak jeszcze wcześniej, bo w roku 2015, kiedy to padł pomysł utworzenia ogólnodostępnego lodowiska na Orliku. Odpowiedź władz dzielnicy zazwyczaj była ta sama – brak możliwości organizacyjnych na otwarcie takiego obiektu.

"Jeśli mamy środek lata, to oznacza, że jest to najlepszy moment, aby zacząć starania o sezonowe lodowisko na Ursynowie. Poprosiłem Zarząd Dzielnicy o rozważenie w sezonie zimowym 2020-2021 budowę lodowiska pomiędzy Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, a przychodnią zdrowia przy ul. Kajakowej. Sam fakt, że w tym roku zostały zgłoszone, aż 3. projekty do Budżetu Obywatelskiego świadczy, o tym, że mieszkańcy naszej dzielnicy czekają na tego typu obiekt w naszej dzielnicy" – napisał w mediach społecznościowych Paweł Lenarczyk.