Warszawa. Rafał Trzaskowski jest przeziębiony

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest przeziębiony. Lekarz zdecydował, że musi pozostać w domu. „Nic nie wskazuje na inną przyczynę choroby niż zaziębienie” – zaznacza prezydent.

"Zaziębiłem się. Zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnych, natychmiast udałem do lekarza, który zadecydował, że przez kilka dni muszę pozostać w domu. Nic nie wskazuje na inną przyczynę choroby niż zaziębienie. Jestem w stałym kontakcie z moimi współpracownikami, którzy dbają o sprawy miasta" – napisał prezydent.

Warszawa. Apel o panowanie nad emocjami

Trzaskowski zaapelował jednocześnie do warszawiaków o panowanie nad emocjami w obliczu zagrożenia koronawirusem. Podkreślił, że sytuacja wymaga troski, zwłaszcza o najsłabszych.

Prezydent zwrócił uwagę, że w krajach, w których liczba potwierdzonych zakażeń jest znacząco większa, szybkie rozprzestrzenianie się wirusa jest najprawdopodobniej efektem braku ostrożności i niestosowania się do kluczowych zaleceń odpowiednich instytucji.

Rafał Trzaskowski: Kwarantanna to nie urlop

"Dlatego pamiętajmy: nie, kwarantanna to nie jest dodatkowy urlop! Nie, wyjście „na chwilkę” nie jest „usprawiedliwione”. Podobnie jest z czasowym zamknięciem placówek oświatowych – to nie są przedwczesne wakacje. To próba zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa" – czytamy w oświadczeniu.