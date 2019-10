Warszawa. Rafał Trzaskowski komentuje głośny wypadek na Bielanach. "Ta tragedia wstrząsnęła mną"

Trzy dni po tragicznym wypadku na przejściu dla pieszych przy ul. Sokratesa na Bielanach, głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obiecał działania, które poprawią bezpieczeństwo pieszych na stołecznych ulicach.

Warszawa. Wypadek na Bielanach. Apel do rządu

Trzaskowski pochwalił się, że choć w całej Polsce liczba wypadków z udziałem pieszych niestety wzrasta, to w Warszawie - spada. "W 2013 r. było ich 45, w ubiegłym roku - 24" - napisał. Jego zdaniem, to "o 24 przypadki za dużo". Włodarz stolicy zaapelował też do rządu o zmianę prawa dotyczącego fotoradarów, bo teraz gminy nie mogą ich same montować. zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu przedstawi na konferencji prasowej dokładny plan, jak chce zmienić warszawskie ulice, aby były bezpieczniejsze dla pieszych.