Warszawa. Rafał Trzaskowski: Nie da się przygotować ani przeprowadzić wyborów w wyznaczonym terminie

Uczestnicy poniedziałkowej konferencji rozmawiali m.in. o terminie wyborów prezydenckich, tarczy antykryzysowej, zaopatrzeniu szpitali i wzroście cen. Samorządowcy mieli pytania odnośnie do terminów przeprowadzenia egzaminów ośmioklasisty i matur.

Warszawa. "Nie da się przygotować wyborów"

Prezydent zaznaczył, że żeby wybory odbyły się w maju, przygotowania do nich musiałyby rozpocząć się na dniach. "Trzeba by było zacząć zbierać osoby do punktów wyborczych, organizować szkolenia. Ze względów bezpieczeństwa trudno sobie taki scenariusz wyobrazić" - powiedział na konferencji Trzaskowski.