Warszawa. Rafał Trzaskowski podpisał deklarację na rzecz społeczności LGBT+

Prezydent Warszawy zrealizował swoją obietnicę wyborczą i podpisał Kartę LGBT. To precedens. W polskim samorządzie do tej pory nikt nie odważył się na tak odważny krok.

Przygotowany przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza dokument dotyczy społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych. Zawarte tam postulaty odnoszą się do bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach , a także zakładają utworzenie hostelu interwencyjnego dla osób zmagających się z sytuacją kryzysową lub odrzuconych przez najbliższych ze względu na swoją odmienną seksualność.

Rafał Trzaskowski podpisał deklarację w towarzystwie mediów oraz przedstawicieli organizacji LGBT (Lambda Warszawa, Fundacja Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Wolontariat Równości). Takich gestów nie było podczas urzędowania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Poprzednia szefowa stołecznego ratusza nie chciała nawet objąć patronatem organizowanej co roku Paradę Równości.

- To święto warszawskiej społeczności LGBT+. Zapraszamy całą Polskę do celebrowania go razem z nami - powiedział zebranym Oktawiusz Chrzanowski z Miłość Nie Wyklucza. Harmonogram przedstawionych na Karcie działań nie jest jeszcze ustalony, ale ratusz ma informować o szczegółach na bieżąco. Z wszystkimi postulatami zawartymi w deklaracji można zapoznać się TUTAJ.