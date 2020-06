Warszawa. Rafał Trzaskowski podpisuję umowę z EBOR. Warszawa "Zielonym miastem"

Warszawa. Rafał Trzaskowski wprowadza Warszawę do grona "Zielonych miast"

Trzaskowski mówił też o działaniach, jakie Warszawa podjęła w celu ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Wspomniał o wymianie taboru komunikacji miejskiej na tabor zero-emisyjny i o wymianie tzw. kopcichów na piece o zmniejszonej emisji CO2. Przypomniał również o programie dofinansowań do instalacji paneli fotowoltaicznych.

Warszawa. EBOR inwestuje miliardy

Warszawa to pierwsze polskie miasto które przystępuje do programu EBOR. - Podpisanie porozumienia jest bardzo ważne, bo Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które przystępuje do porozumienia „Zielone miasta” i mamy nadzieję, że w ślad za nią pójdą inne polskie miasta.