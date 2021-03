Warszawa. Rafał Trzaskowski w szpitalu. "Uważajcie na siebie"

Warszawa. Prezydent stolicy trafił do szpitala

"Jestem w szpitalu. Pod dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek. Trzymajcie kciuki i za kilka dni, mam nadzieję, wracam do pracy. Uważajcie na siebie" - napisał we wtorek po południu na Twitterze i Facebooku, dodając w swoim wpisie, że jest pod dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek i za kilka dni ma nadzieję być już w domu.

Dobrej myśli jest w sprawie powrotu szefa do pracy też biuro prasowe, które także nie podaje szczegółów niedyspozycji Rafała Trzaskowskiego i przyczyn, jakie skierowały go na szpitalne łóżko. Wszyscy liczą na to, że hospitalizacja nie potrwa więcej niż kilka dni. Prezydent zaapelował do internautów, śledzących jego aktywność w mediach społecznościowych, by uważali na siebie.