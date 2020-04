Warszawa. Rafał Trzaskowski: W żaden sposób nie da się przeprowadzić wyborów prezydenckich w maju

Prezydent odniósł się do pomysłu przeprowadzenia wyborów prezydenckich korespondencyjnie . Według wyliczeń ratusza, nad przygotowaniem 1 mln 400 tys. kopert do głosowania w Warszawie, przez trzy tygodnie musiałoby pracować tysiąc urzędników.

Rafał Trzaskowski przypomniał, że gdy w Warszawie testowano głosowanie korespondencyjne na grupie 1500 osób, problemem okazała się duża liczba głosów nieważnych. Wiele osób będzie chciało dopisać się do spisu wyborców, by zagłosować poza miejscem swojego zamieszania. "Nie wyobrażam sobie, żeby przeprowadzić to w stanie epidemicznym" - zaznaczył.