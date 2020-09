Warszawa. Rak piersi. Wilanów zaprasza na badania

- Zapraszamy Panie od 50 do 69 roku życia do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Prowadzone będą w środę 2 września i w czwartek 8 października w godz. 9-17 na parkingu przy ul. Przyczółkowej 27A - w specjalnie zaprojektowanym Mammobusie. Został on wyposażony we wszystkie najważniejsze sprzęty do przeprowadzenia szczegółowego badania – przekazał Urząd Dzielnicy Wilanów.