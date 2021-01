Warszawa. Ratownicy medyczni chcą strajkować. Chodzi o obiecany dodatek

Decyzją rządu ustawa ta została zmieniona w taki sposób, aby dodatkowe środki finansowe otrzymywały tylko osoby, specjalnie wyznaczone przez wojewodę do zwalczania koronawirusa. Jednak minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że na dodatek do pensji mogą liczyć jednak wszyscy pracownicy medyczni ze szpitali "covidowych" oraz ratownicy przewożący na co dzień chorych.