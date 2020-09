Warszawa. Ratusz odpowiada Rzecznikowi Praw Dziecka ws. parady klaunów i edukacji

Pawlak wyraził oburzenie doniesieniami medialnymi na temat niektórych planowanych wydatków m.st. Warszawy. Wskazał, że dowiaduje się z medialnych doniesień, że prezydent zamierza wydać prawie 300 tys. zł na paradę klaunów w Warszawie, a do tego ponad 3 miliony zł na warsztaty z elementami seksedukacji adresowane do dzieci i młodzieży. "Z ogromnym zdziwieniem przyjmuję informację o planowanym wydatkowaniu w tym roku w sumie 37 mln zł na 'dialog społeczny, badanie opinii publicznej i komunikację społeczną' " - napisał Pawlak.

Rzecznik Praw Dziecka wyraził również "głębokie zaniepokojenie" przekazaną 8 września przez Trzaskowskiego informacją o wdrożeniu oszczędności w finansowaniu stołecznej oświaty . Pawlak zwrócił uwagę, że "ogranicza Pan liczbę godzin bezpłatnych zajęć dodatkowych i skraca godziny pracy przedszkoli i świetlic szkolnych, zmniejszając tym samym pomoc dla dzieci i młodzieży. Jako przyczynę wskazuje Pan 'przerzucanie' przez rząd kosztów oświaty na samorządy i kryzys finansowy związany z pandemią COVID-19. Zapowiedział Pan również 'apele do Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej o natychmiastowe zmiany w systemie finansowania oświaty', uzasadniając, że 'to dzieci i młodzież stracą na dalszym przerzucaniu kosztów oświaty na samorządy' ".

Warszawa. Jest odpowiedź ratusza

- Ciekawe, że RPD i Sebastian Kaleta tak interesują się Warszawą, a nic nie słyszeli o zapaści edukacji w całym kraju. W samej stolicy wydatki na oświatę to ok. 5 mld zł, subwencja od rządu (ok. 2,2 mld zł) nie pokrywa połowy z nich – napisała Gałecka na Twitterze.

- Trzeba też pamiętać, że w prawie oświatowym jest zapis, że samorząd może dołożyć się do edukacji, natomiast w tej chwili Warszawa i warszawiacy dokładają do budżetu edukacyjnego więcej niż strona rządowa. Jako mieszkańcy dokładamy ponad 3 mld złotych, natomiast strona rządowa - nieco ponad 2 mld złotych - wyjaśniła.

Gałecka odniosła się także do zarzutów Pawlaka jakoby miasto planowało realizację "warsztatów z elementami seksedukacji adresowanych do dzieci i młodzieży". - Program seksedukacji jest pomysłem w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonym przez mieszkańców Warszawy. Nie jest skierowany do dzieci, tylko do dorosłych i młodzieży. To nieprawda o czym pisze pan Rzecznik Praw Dziecka. Nie wiem, czy celowo manipuluje, czy nie doczytał tych informacji – powiedziała Gałecka.